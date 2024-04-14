Advertisement

أخبار عاجلة

انتهاء اجتماع مجلس الحرب دون اتخاذ قرار نهائي حول طبيعة الرد الإسرائيلي على إيران

Lebanon 24
14-04-2024 | 17:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: مجلس الحرب يجتمع الساعة الثالثة والنصف اليوم لبحث سبل الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني
lebanon 24
15/04/2024 03:41:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: انتهاء اجتماع مجلس الحرب ومن المتوقع أن يغادر الوفد الإسرائيلي المفاوض إلى القاهرة (الجزيرة)
lebanon 24
15/04/2024 03:41:50 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البثّ الإسرائيلية: بلينكن التقى غانتس على انفراد بعد انتهاء اجتماع مجلس الحرب
lebanon 24
15/04/2024 03:41:50 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: أغلبية واضحة داخل مجلس الحرب الإسرائيلي تؤيد شن هجوم على إيران (العربية)
lebanon 24
15/04/2024 03:41:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:11 | 2024-04-14
18:58 | 2024-04-14
18:56 | 2024-04-14
18:55 | 2024-04-14
18:54 | 2024-04-14
18:43 | 2024-04-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24