Advertisement

أخبار عاجلة

المندوب الصيني: ندعو إلى التهدئة وتسوية النزاعات وفقا لقواعد القانون الدولي

Lebanon 24
14-04-2024 | 18:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البنتاغون: سنُواصل حثّ إسرائيل على الالتزام بقوانين النزاعات المسلحة والقانون الإنساني الدولي
lebanon 24
15/04/2024 03:42:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق انتهاك لكل مبادئ القانون الدولي (الشرق)
lebanon 24
15/04/2024 03:42:58 Lebanon 24 Lebanon 24
مقررة الأمم المتحدة بالأراضي الفلسطينية: القيادة الإسرائيلية وجنودها يحرفون مبادئ القانون الدولي لتشريع العنف
lebanon 24
15/04/2024 03:42:58 Lebanon 24 Lebanon 24
رابطة الصحافة الأجنبية: ندعو إسرائيل إلى منح وسائل الإعلام الدولية وصولاً واسعاً إلى غزة
lebanon 24
15/04/2024 03:42:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:11 | 2024-04-14
18:58 | 2024-04-14
18:56 | 2024-04-14
18:55 | 2024-04-14
18:54 | 2024-04-14
18:43 | 2024-04-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24