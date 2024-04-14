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جون كيربي لشبكة "إن بي سي": لا نريد أن نرى تصعيداً في الوضع ولا نسعى إلى حرب أكثر اتساعاً مع ايران

Lebanon 24
14-04-2024 | 18:25
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