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بايدن: سنواصل العمل مع مجموعة الـ7 لتحقيق الاستقرار بالشرق الأوسط وتجنب المزيد من التصعيد

Lebanon 24
14-04-2024 | 18:54
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