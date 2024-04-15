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الجيش الإسرائيلي: مقاتلات تابعة لسلاح الجو اعترضت طائرة مسيرة اقتربت من إسرائيل من جهة الشرق دون وقوع إصابات أو أضرار

Lebanon 24
15-04-2024 | 00:33
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