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مندوب إيران بالأمم المتحدة: لا أتوقع ردا عسكريا من إسرائيل وعليها التفكير في العواقب

Lebanon 24
15-04-2024 | 02:04
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