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وكالة سلامة الطيران الأوروبية: لا نزال نوصي بالحذر في إسرائيل وما يصل إلى 100 ميل بحري حولها

Lebanon 24
15-04-2024 | 02:35
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