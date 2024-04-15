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الجيش الإسرائيلي يقول إن مناطق شمال غزة لا تزال عسكرية مغلقة ويحذر من عودة السكان لها

Lebanon 24
15-04-2024 | 03:28
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