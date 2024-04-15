رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال اللقاء التشاوري مع الوزراء: إجتماعنا اليوم هو مناسبة لبحث الوضع الأمني عموماً وفي الجنوب خصوصاً وملف النازحين والوضع التمويني في البلد

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