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ميقاتي: لسنا دعاة حرب إلا أنه لا يمكن السكوت على الاعتداءات الإسرائيلية ولا نقبل أن تستباح أجواؤنا
Lebanon 24
15-04-2024
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03:49
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ميقاتي خلال لقاء تشاوري مع الوزراء: إسرائيل تجرّ المنطقة إلى حرب ولن نقبل بأن تُستباح أجواؤنا
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