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ميقاتي: لسنا دعاة حرب إلا أنه لا يمكن السكوت على الاعتداءات الإسرائيلية ولا نقبل أن تستباح أجواؤنا

Lebanon 24
15-04-2024 | 03:49
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