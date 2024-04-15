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ميقاتي: نضع الإعتداءات الإسرائيليّة برسم المجتمع الدولي ونقدم دائماً شكاوى الى مجلس الأمن بهذا الصدد

Lebanon 24
15-04-2024 | 03:50
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