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إعلام إسرائيلي: عملية طعن ضد جنود إسرائيليين على حاجز دير شرف قرب مدينة نابلس

Lebanon 24
15-04-2024 | 03:59
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