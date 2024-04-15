Advertisement

أخبار عاجلة

اللجنة الخماسية تلتقي رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل الاربعاء المقبل (أم تي في)

Lebanon 24
15-04-2024 | 07:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
متى ستلتقي "اللجنة الخماسية" وفد "حزب الله"؟
lebanon 24
15/04/2024 19:14:31 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب هادي أبو الحسن للـ"أم تي في" بعد مغادرة سفراء اللجنة الخماسية كليمنصو: الأجواء إيجابية
lebanon 24
15/04/2024 19:14:31 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع بعد استقباله "اللجنة الخماسية": هذه دول صديقة للبنان وتحاول أن تساعد في انتخاب رئيس الجمهورية ولذلك كنت صريحًا معهم بأنّ المشكلة هي لدى محور الممانعة لأنّه لا يريد انتخابات أو يريدها على قياسه
lebanon 24
15/04/2024 19:14:31 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": سفير دولة قطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني أول الواصلين إلى السرايا للمشاركة في إجتماع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع اللجنة الخماسية العربية الدولية
lebanon 24
15/04/2024 19:14:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:02 | 2024-04-15
11:54 | 2024-04-15
11:51 | 2024-04-15
11:50 | 2024-04-15
11:46 | 2024-04-15
11:42 | 2024-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24