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مسؤولان إسرائيليان لـ"CNN": حكومة الحرب تدرس تدابير دبلوماسية لعزل إيران ضمن خيارات الرد

Lebanon 24
15-04-2024 | 07:53
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