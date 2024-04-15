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العاهل الأردني: ما تشهده المنطقة قد يدفع بالمزيد من التصعيد ويهدد أمنها واستقرارها (الشرق)

Lebanon 24
15-04-2024 | 09:36
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