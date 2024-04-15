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بلينكن: واشنطن لا تريد تصعيدا مع إيران لكنها ستواصل الدفاع عن إسرائيل (الشرق)

Lebanon 24
15-04-2024 | 10:20
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