Advertisement

أخبار عاجلة

قوات الأمن في فيرجينيا تعتقل 3 ناشطين وتفض بالقوة اعتصاما بمقر شركة لوكهيد مارتن للصناعات العسكرية احتجاجا على دعم إسرائيل (الجزيرة)

Lebanon 24
15-04-2024 | 10:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس شركة إلبيت الإسرائيلية للصناعات العسكرية: أرباحنا انخفضت بنسبة 22% بعد الحرب على غزة
lebanon 24
15/04/2024 22:22:32 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: السفينة التي هاجمتها القوات الإيرانية بالقرب من مضيق هرمز مملوكة جزئيا لجهة إسرائيلية (الجزيرة)
lebanon 24
15/04/2024 22:22:32 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو يعقد اليوم مشاورات مع وزير الدفاع وكبار قادة الأمن تحسبا لهجوم إيراني محتمل (الجزيرة)
lebanon 24
15/04/2024 22:22:32 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الخارجية الأسترالية: نحث إسرائيل على إجراء تغييرات كبيرة وفورية في حملتها العسكرية لحماية المدنيين (الجزيرة)
lebanon 24
15/04/2024 22:22:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:10 | 2024-04-15
15:03 | 2024-04-15
14:50 | 2024-04-15
14:27 | 2024-04-15
14:27 | 2024-04-15
14:15 | 2024-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24