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واشنطن بوست عن مصدر مطلع: نتنياهو طلب من الجيش تقديم خيارات للأهداف في معرض الرد على الهجوم الإيراني

Lebanon 24
15-04-2024 | 11:54
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