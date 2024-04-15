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بايدن: ملتزمون بوقف لإطلاق نار يعيد الرهائن إلى وطنهم ويمنع اتساع نطاق الصراع

Lebanon 24
15-04-2024 | 12:24
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