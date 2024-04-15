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الخارجية الأميركية: ما زلنا نسعى إلى اتفاق للرهائن من شأنه أن يسمح بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
Lebanon 24
15-04-2024
|
13:45
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