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مصادر في الدفاع المدني لـ"لبنان24": تمت السيطرة على حريق تلة الخياط بجهودٍ مشتركة مع فوج الإطفاء والإصابات طفيفة

Lebanon 24
15-04-2024 | 14:12
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