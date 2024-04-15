Advertisement

أخبار عاجلة

نتنياهو يدعو المجتمع الدولي الى "البقاء موحدا" في مواجهة إيران (سكاي نيوز)

Lebanon 24
15-04-2024 | 16:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي شومر يدعو إلى انتخابات جديدة في إسرائيل قائلاً إن نتنياهو "ضل طريقه" (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
16/04/2024 01:16:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي لـ"سكاي نيوز عربية": هناك شراكة وتحالف دفاعي للتصدي للهجمات الإيرانية
lebanon 24
16/04/2024 01:16:45 Lebanon 24 Lebanon 24
"الخارجية" الفرنسية توصي مواطنيها بالامتناع عن السفر حاليا إلى العراق وإيران ولبنان وإسرائيل والأراضي الفلسطينية (سكاي نيوز)
lebanon 24
16/04/2024 01:16:45 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تهديدات إيران.. نتنياهو يؤكّد: مستعد لـ"سيناريوهات مواجهة" خارج غزة
lebanon 24
16/04/2024 01:16:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:11 | 2024-04-15
18:03 | 2024-04-15
18:01 | 2024-04-15
17:58 | 2024-04-15
17:55 | 2024-04-15
17:54 | 2024-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24