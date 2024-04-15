17
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
12
o
النبطية
14
o
زحلة
12
o
بعلبك
19
o
بشري
18
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
ترامب يقول إن لديه مشكلة حقيقية مع القاضي الذي ينظر في قضيته في نيويورك
Lebanon 24
15-04-2024
|
17:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب يصل إلى المحكمة الجنائية في نيويورك
Lebanon 24
ترامب يصل إلى المحكمة الجنائية في نيويورك
16/04/2024 03:47:21
16/04/2024 03:47:21
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يعتزم الإدلاء بشهادته خلال محاكمته الجنائية في نيويورك
Lebanon 24
ترامب يعتزم الإدلاء بشهادته خلال محاكمته الجنائية في نيويورك
16/04/2024 03:47:21
16/04/2024 03:47:21
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون يقول إن "ليس لديه شك" في أن روسيا تستهدف الألعاب الأولمبية وخصوصا "من الناحية المعلوماتية" (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
ماكرون يقول إن "ليس لديه شك" في أن روسيا تستهدف الألعاب الأولمبية وخصوصا "من الناحية المعلوماتية" (سكاي نيوز عربية)
16/04/2024 03:47:21
16/04/2024 03:47:21
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يجري اتصالا مع بن سلمان.. هذا ما كشفته نيويورك تايمز
Lebanon 24
ترامب يجري اتصالا مع بن سلمان.. هذا ما كشفته نيويورك تايمز
16/04/2024 03:47:21
16/04/2024 03:47:21
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ سار يخصّ الرواتب.. ماذا سيجري الأربعاء؟
Lebanon 24
خبرٌ سار يخصّ الرواتب.. ماذا سيجري الأربعاء؟
07:03 | 2024-04-15
15/04/2024 07:03:35
Lebanon 24
Lebanon 24
سرّ جديد.. لهذا السبب لم يشارك "حزب الله" في الرد الإيراني
Lebanon 24
سرّ جديد.. لهذا السبب لم يشارك "حزب الله" في الرد الإيراني
06:00 | 2024-04-15
15/04/2024 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"إلغاء كل الرحلات الجوية إلى بيروت".. شركة طيران تصدر بياناً جديداً
Lebanon 24
"إلغاء كل الرحلات الجوية إلى بيروت".. شركة طيران تصدر بياناً جديداً
11:17 | 2024-04-15
15/04/2024 11:17:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تغيّرت ملامحها كثيراً... ملكة جمال لبنان تنشر صوراً برفقة إبنها هكذا أصبحت
Lebanon 24
تغيّرت ملامحها كثيراً... ملكة جمال لبنان تنشر صوراً برفقة إبنها هكذا أصبحت
07:48 | 2024-04-15
15/04/2024 07:48:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو توتّر كبير أمام مستشفى والجيش تدخّل... ما الذي جرى؟
Lebanon 24
بالفيديو توتّر كبير أمام مستشفى والجيش تدخّل... ما الذي جرى؟
09:10 | 2024-04-15
15/04/2024 09:10:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
19:02 | 2024-04-15
"واشنطن بوست" عن مسؤولين استخباراتيين: تعهّد روسيا بتزويد إيران بمقاتلات يعزز دفاعاتها ضد هجوم إسرائيلي أو أميركي
19:00 | 2024-04-15
تواصل الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي على مناطق شمالي قطاع غزة
18:59 | 2024-04-15
غروسي: إيران أغلقت منشآتها النووية الأحد لاعتبارات أمنية وأعادتها للعمل اليوم
18:57 | 2024-04-15
رئيس مجلس النواب الأميركي: سننظر هذا الأسبوع في مشاريع قوانين منفصلة لتمويل إسرائيل ودعم أوكرانيا
18:56 | 2024-04-15
عبد اللهيان: إيران استهدفت فقط مواقع عسكرية إسرائيلية نفذت الهجوم ضد القنصلية في دمشق
18:48 | 2024-04-15
البيت الأبيض: بايدن ورئيس وزراء العراق أعربا عن رغبتهما في إعادة فتح خط الأنابيب بين العراق وتركيا
فيديو
سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)
04:00 | 2024-04-13
16/04/2024 03:47:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
02:15 | 2024-04-11
16/04/2024 03:47:21
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة لبنانية شهيرة تعرّضت للسرقة وخسرت كل أموالها.. هذا ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
نجمة لبنانية شهيرة تعرّضت للسرقة وخسرت كل أموالها.. هذا ما كشفته (فيديو)
01:42 | 2024-04-11
16/04/2024 03:47:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24