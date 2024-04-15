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مسؤول إيراني ل"الجزيرة": على الكيان الإسرائيلي معرفة أن سلوكيات الجنون والبلطجة لا تنفع مع بلد مثل إيران

Lebanon 24
15-04-2024 | 17:21
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