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بايدن يغرد على "إكس" : المحادثات مع السوداني ركزت على الاستقرار الإقليمي وتعزيز سيادة العراق وأمنه

Lebanon 24
15-04-2024 | 18:01
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