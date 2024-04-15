Advertisement

أخبار عاجلة

قوات الاحتلال تحاصر مدرسة تؤوي نازحين في بيت حانون شمال قطاع غزة وتطلق النار عليهم

Lebanon 24
15-04-2024 | 18:03
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حماس: لا تنازل عن انسحاب الاحتلال وعودة النازحين إلى شمال قطاع غزة
lebanon 24
16/04/2024 03:49:22 Lebanon 24 Lebanon 24
طائرات "كواد كابتر" إسرائيلية تطلق النار على مدرسة شهداء النصيرات التي تؤوي نازحين (الميادين)
lebanon 24
16/04/2024 03:49:22 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: نتمسك في المفاوضات بوقف العدوان وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وعودة النازحين لشمال القطاع (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
16/04/2024 03:49:22 Lebanon 24 Lebanon 24
مدفعية الاحتلال تقصف محيط مدرسة حلب قرب مستشفى الأندونيسي شمال قطاع غزة (شبكة قدس)
lebanon 24
16/04/2024 03:49:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:02 | 2024-04-15
19:00 | 2024-04-15
18:59 | 2024-04-15
18:57 | 2024-04-15
18:56 | 2024-04-15
18:48 | 2024-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24