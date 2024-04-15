شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية تنفي إنشاء منطقة حظر طيران في السماء الغربية للجمهورية وتؤكد أن جميع المسارات الجوية في إيران مفتوحة ولا توجد أية قيود على الرحلات الجوية

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