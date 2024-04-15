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شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية تنفي إنشاء منطقة حظر طيران في السماء الغربية للجمهورية وتؤكد أن جميع المسارات الجوية في إيران مفتوحة ولا توجد أية قيود على الرحلات الجوية

Lebanon 24
15-04-2024 | 18:11
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