Advertisement

أخبار عاجلة

غروسي: إيران أغلقت منشآتها النووية الأحد لاعتبارات أمنية وأعادتها للعمل اليوم

Lebanon 24
15-04-2024 | 18:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
غروسي رداً على سؤال حول هجوم إسرائيلي محتمل على المنشآت النووية الإيرانية: قلقون بشأن هذا الاحتمال
lebanon 24
16/04/2024 03:50:39 Lebanon 24 Lebanon 24
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي: لا تقدم في التحقيقات حول المواقع النووية السرية في إيران (العربية)
lebanon 24
16/04/2024 03:50:39 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وكالة الطاقة الذرية: إبعاد مفتشي الوكالة عن مواقع المنشآت النووية الإيرانية
lebanon 24
16/04/2024 03:50:39 Lebanon 24 Lebanon 24
CNN عن مسؤول إسرائيلي: مجلس الحرب راجع اليوم خططا عسكرية لرد محتمل على إيران في اجتماع استمر ٣ ساعات
lebanon 24
16/04/2024 03:50:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:02 | 2024-04-15
19:00 | 2024-04-15
18:57 | 2024-04-15
18:56 | 2024-04-15
18:48 | 2024-04-15
18:47 | 2024-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24