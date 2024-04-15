Advertisement

أخبار عاجلة

تواصل الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي على مناطق شمالي قطاع غزة

Lebanon 24
15-04-2024 | 19:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المدفعية الإسرائيلية تقصف المناطق الشمالية والشرقية من المحافظة الوسطى في قطاع غزة
lebanon 24
16/04/2024 03:50:48 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة الـ12 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيليّ يهاجم عشرات الأهداف في 3 مناطق داخل لبنان باستخدام الطائرات المقاتلة وسلاح المدفعية
lebanon 24
16/04/2024 03:50:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سقوط 3 قذائف في مناطق مفتوحة شمالي إسرائيل أطلقت من جنوبي لبنان
lebanon 24
16/04/2024 03:50:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: دخول أول قافلة مساعدات إلى قطاع غزة عبر المعبر الشمالي الذي تم افتتاحه أمس (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
16/04/2024 03:50:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:02 | 2024-04-15
18:59 | 2024-04-15
18:57 | 2024-04-15
18:56 | 2024-04-15
18:48 | 2024-04-15
18:47 | 2024-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24