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البنتاغون: وزير الدفاع الأميركي أكد لنظيره الإسرائيلي دعم بلاده للدفاع عن إسرائيل والحفاظ على الاستقرار

Lebanon 24
15-04-2024 | 23:11
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