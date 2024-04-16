Advertisement

أخبار عاجلة

وزيرة الخزانة الأميركية: ممارسات إيران تهدد الاستقرار في الشرق الأوسط

Lebanon 24
16-04-2024 | 02:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
متحدث الجيش الإسرائيلي: إيران تصعد في الشرق الأوسط وتهدد الاستقرار
lebanon 24
16/04/2024 11:34:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الخارجية اليابانية: الهجوم الإيراني على إسرائيل يفاقم تدهور الوضع الراهن في الشرق الأوسط ونندد بهذا التصعيد
lebanon 24
16/04/2024 11:34:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الألمانية: وزيرة الخارجية تبحث مع وزير الخارجية الإيراني الوضع المتوتر في الشرق الأوسط (الشرق)
lebanon 24
16/04/2024 11:34:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على إيران تشمل "ناقلات نفط متعددة" (الشرق)
lebanon 24
16/04/2024 11:34:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:15 | 2024-04-16
04:10 | 2024-04-16
03:54 | 2024-04-16
03:44 | 2024-04-16
03:22 | 2024-04-16
03:01 | 2024-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24