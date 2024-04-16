يزور البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك في هذه الاثناء رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة

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