Advertisement

أخبار عاجلة

المدير العام لوزارة الأمن الإسرائيلية: لا يمكن لإسرائيل مواجهة إيران لوحدها ويجب التعامل معها عبر تحالف دولي

Lebanon 24
16-04-2024 | 07:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل تؤثر المواجهة الإيرانية الإسرائيلية على الطيران العالمي؟.. تقرير يُجيب
lebanon 24
16/04/2024 17:07:49 Lebanon 24 Lebanon 24
بلومبرغ عن المدير السابق للمخابرات العسكرية الإسرائيلية: الهجوم الإيراني الليلة الماضية قد يؤدي إلى تغيير استراتيجي في الحرب في غزة وحتى إلى نهايتها
lebanon 24
16/04/2024 17:07:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإسرائيلية: على إيران أن تدفع ثمن عدوانها ويجب أولا إعلان الحرس الثوري منظمة إرهابية فوراً (الجزيرة)
lebanon 24
16/04/2024 17:07:49 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل تستعدّ لأيام عدة من المواجهة مع إيران ومن المتوقع أن تنفذ إسرائيل ردًّا مضادًّا
lebanon 24
16/04/2024 17:07:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:51 | 2024-04-16
09:41 | 2024-04-16
09:10 | 2024-04-16
09:09 | 2024-04-16
09:04 | 2024-04-16
08:59 | 2024-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24