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الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع في جنوبي لبنان بعد انفجار مسيرتين بالجليل الأعلى (العربية)

Lebanon 24
16-04-2024 | 08:14
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