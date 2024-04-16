23
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
20
o
بعلبك
24
o
بشري
24
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
أجهزة الطوارئ في الدنمارك: السيطرة على الحريق الهائل في مبنى بورصة كوبنهاغن (العربية)
Lebanon 24
16-04-2024
|
10:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السيطرة على الحريق الذي اندلع في المركز التجاري بضواحي موسكو (العربية)
Lebanon 24
السيطرة على الحريق الذي اندلع في المركز التجاري بضواحي موسكو (العربية)
16/04/2024 19:31:59
16/04/2024 19:31:59
Lebanon 24
Lebanon 24
رفع حالة الطوارئ في جميع المحافظات الأردنية (العربية)
Lebanon 24
رفع حالة الطوارئ في جميع المحافظات الأردنية (العربية)
16/04/2024 19:31:59
16/04/2024 19:31:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أجهزة الطوارئ: نقل 8 أشخاص بينهم طفل إلى المستشفى بعد عملية الطعن في سيدني
Lebanon 24
أجهزة الطوارئ: نقل 8 أشخاص بينهم طفل إلى المستشفى بعد عملية الطعن في سيدني
16/04/2024 19:31:59
16/04/2024 19:31:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل مسؤول الطوارئ التابع لحماس بالمخيمات الوسطى في غارة جوية (العربية)
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل مسؤول الطوارئ التابع لحماس بالمخيمات الوسطى في غارة جوية (العربية)
16/04/2024 19:31:59
16/04/2024 19:31:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مُهددة بالحبس.. ممثلة سورية شهيرة تُثير الجدل بإطلالة جريئة من على متن يخت (صور)
Lebanon 24
مُهددة بالحبس.. ممثلة سورية شهيرة تُثير الجدل بإطلالة جريئة من على متن يخت (صور)
04:00 | 2024-04-16
16/04/2024 04:00:32
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال حفل زفافهما.. فارس إسكندر يروي قصة تعارفه على زوجته
Lebanon 24
خلال حفل زفافهما.. فارس إسكندر يروي قصة تعارفه على زوجته
14:40 | 2024-04-15
15/04/2024 02:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حريقٌ كبير داخل مبنى في بيروت.. النيران تحتجز السكان! (فيديو)
Lebanon 24
حريقٌ كبير داخل مبنى في بيروت.. النيران تحتجز السكان! (فيديو)
13:53 | 2024-04-15
15/04/2024 01:53:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد جريمة العزونية.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
جديد جريمة العزونية.. إليكم ما حصل
03:23 | 2024-04-16
16/04/2024 03:23:53
Lebanon 24
Lebanon 24
منطقة لبنانية باتت معسكر تدريب.. ماذا يُحضّر "فلسطينيو لبنان"؟
Lebanon 24
منطقة لبنانية باتت معسكر تدريب.. ماذا يُحضّر "فلسطينيو لبنان"؟
03:00 | 2024-04-16
16/04/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
12:25 | 2024-04-16
أردوغان: الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق كان القشة الأخيرة لكن الدول التي بقيت صامتة هبّت لدعم إسرائيل
12:24 | 2024-04-16
وزير الدفاع الأميركي: تحدثت مع نظيري الصيني وناقشنا العلاقات الدفاعية بيننا وقضايا الأمن الإقليمي والعالمي
12:16 | 2024-04-16
أردوغان: إسرائيل تسعى لتفجير صراع إقليمي
12:14 | 2024-04-16
نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية لـ"الجزيرة": الهجوم الإيراني على إسرائيل لم يكن عملا مسؤولا
12:10 | 2024-04-16
نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية لـ"الجزيرة": إسرائيل اتّخذت خطوات من أجل زيادة المساعدات لغزة لكنها ليست كافية
11:59 | 2024-04-16
مطارات دبي: تحويل الرحلات الاتية إلى مطار دبي الدولي هذا المساء لحين تحسن الظروف الجوية
فيديو
بفستانها المكشوف.. شاهدوا كيف رقصت ميريام فارس بإثارة على إيقاع الطبلة (فيديو)
Lebanon 24
بفستانها المكشوف.. شاهدوا كيف رقصت ميريام فارس بإثارة على إيقاع الطبلة (فيديو)
03:03 | 2024-04-16
16/04/2024 19:31:59
Lebanon 24
Lebanon 24
سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)
04:00 | 2024-04-13
16/04/2024 19:31:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
02:15 | 2024-04-11
16/04/2024 19:31:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24