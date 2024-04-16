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مسؤول في الخزانة الأميركية لـ"NBC": نستعدّ لفرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران بعد هجومها الأخير على إسرائيل

Lebanon 24
16-04-2024 | 11:09
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