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وزير الدفاع الأميركي: تحدثت مع نظيري الصيني وناقشنا العلاقات الدفاعية بيننا وقضايا الأمن الإقليمي والعالمي

Lebanon 24
16-04-2024 | 12:24
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