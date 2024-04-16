Advertisement

أخبار عاجلة

أردوغان: الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق كان القشة الأخيرة لكن الدول التي بقيت صامتة هبّت لدعم إسرائيل

Lebanon 24
16-04-2024 | 12:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الكرملين: الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق انتهاك لكل مبادئ القانون الدولي (الشرق)
lebanon 24
16/04/2024 21:43:02 Lebanon 24 Lebanon 24
خبراء أمميون يقولون إسرائيل لم تمارس على ما يبدو حق الدفاع عن النفس في الهجوم على القنصلية الإيرانية بدمشق (الشرق)
lebanon 24
16/04/2024 21:43:02 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب قائد الحرس الثوري الإيراني يتعهد بالانتقام من إسرائيل بعد الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق
lebanon 24
16/04/2024 21:43:02 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب الحرس الثوري الإيراني يتعهد بالانتقام من إسرائيل بعد الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق
lebanon 24
16/04/2024 21:43:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:18 | 2024-04-16
14:12 | 2024-04-16
14:06 | 2024-04-16
14:00 | 2024-04-16
13:27 | 2024-04-16
13:24 | 2024-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24