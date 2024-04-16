Advertisement

أخبار عاجلة

السفارة القطرية في واشنطن: إسرائيل وحماس هما المسؤولان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار

Lebanon 24
16-04-2024 | 14:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هآرتس: وزراء كبار في الحكومة الإسرائيلية سيصوتون ضد اتفاق لوقف لإطلاق النار لا يشمل جميع المحتجزين
lebanon 24
16/04/2024 23:45:24 Lebanon 24 Lebanon 24
بلينكن: نعمل مع إسرائيل ومصر وقطر من أجل الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة فورا (الجزيرة)
lebanon 24
16/04/2024 23:45:24 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: إذا لم تستخدم واشنطن الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو لوقف فوري لإطلاق النار من دون تحرير المحتجزين فلن أسمح بسفر الوفد الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة
lebanon 24
16/04/2024 23:45:24 Lebanon 24 Lebanon 24
المندوبة الأميركية في مجلس الأمن: نعتقد أننا قريبون من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لكننا لم ننجح بعد (الجزيرة)
lebanon 24
16/04/2024 23:45:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:37 | 2024-04-16
16:32 | 2024-04-16
16:28 | 2024-04-16
16:26 | 2024-04-16
16:16 | 2024-04-16
15:39 | 2024-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24