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البنتاغون: الوضع في المنطقة يعتمد على ما تقرره إسرائيل وكيف يمكن لإيران أن تردّ

Lebanon 24
16-04-2024 | 14:53
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