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"أي بي سي" عن مصدر مطلع: اجتماع مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي انتهى دون اتخاذ قرار نهائي بشأن الردّ على إيران

Lebanon 24
16-04-2024 | 15:32
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