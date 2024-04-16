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قائد القوات البرية الإيرانية: على إسرائيل أن تعلم أننا فرضنا قاعدة جديدة للردّ على كل عدوان
Lebanon 24
16-04-2024
|
16:28
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