Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان 24": دبابة "ميركافا" إسرائيليّة تُطلق من موقع المطلة قذائف باتّجاه بلدة الخيام

Lebanon 24
16-04-2024 | 16:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": العدوّ الإسرائيليّ يقوم بعمليّة تمشيط من موقع المطلة باتّجاه بلدة كفركلا
lebanon 24
17/04/2024 01:44:40 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": قصف إسرائيلي من دبابة ميركافا متمركزة في موقع الضهيره يستهدف بلدة الجبين
lebanon 24
17/04/2024 01:44:40 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": استهداف بلدة كفركلا بعدد من قذائف الهاون ورشقات رشاشة غزيرة من مستعمرة المطلة
lebanon 24
17/04/2024 01:44:40 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": دبابة ميركافا إستهدفت ب 5 قذائف مباشرة أطراف راميا وبيت ليف بالتزامن مع قصف مدفعي على المنطقة نفسها
lebanon 24
17/04/2024 01:44:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:39 | 2024-04-16
18:38 | 2024-04-16
18:35 | 2024-04-16
18:20 | 2024-04-16
17:41 | 2024-04-16
17:36 | 2024-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24