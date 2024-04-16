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وزير المالية المصري: إيرادات قناة السويس تأثرت سلبا بأكثر من 60 بالمئة

Lebanon 24
16-04-2024 | 17:12
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