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قصف مدفعيّ إسرائيليّ يستهدف بلدة الخيام وتمشيط كفركلا بالأسلحة الرشاشة

Lebanon 24
16-04-2024 | 17:36
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