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القيادة المركزية الأميركية: الولايات المتحدة أسقطت حتى الآن 891 طنا من المساعدات الإنسانية على غزة

Lebanon 24
16-04-2024 | 23:03
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