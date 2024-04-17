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القناة 12 الإسرائيلية: سقوط 4 صواريخ أطلقت من لبنان في مناطق مفتوحة بالجليل الغربي دون وقوع إصابات

Lebanon 24
17-04-2024 | 01:17
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