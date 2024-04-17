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الرئيس الإيراني: أي تحرك إسرائيلي ضدنا ولو كان بسيطا سيواجه برد قوي وحاسم

Lebanon 24
17-04-2024 | 01:32
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