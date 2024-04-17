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أخبار عاجلة
الرئيس الإيراني: لا نحتاج إلى قوات أجنبية في المنطقة لأن دولها قادرة على ضمان أمنها
Lebanon 24
17-04-2024
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01:38
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