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وزير الخارجية البريطاني: من الواضح أن الإسرائيليين سيتخذون قرارا بالتحرك ضد إيران

Lebanon 24
17-04-2024 | 04:08
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